Justificativa da Justiça Eleitoral se deve à garantia da ordem pública durante a eleição presidencial do próximo domingo (30).

Subiu para ao menos 29 municípios com proibição de venda e distribuição de bebidas alcoólicas durante o segundo turno da eleição presidencial no domingo (30), de acordo com a Justiça Eleitoral. A medida vale para manter a ordem pública, de acordo com a decisão das zonas eleitorais.

A proibição vale das 18h de sábado (29) às 18h de domingo para os municípios de Guiratinga, São José do Povo e Tesouro. Em caso de descumprimento, o sujeito pode responder por crime de desobediência e os produtos podem ser apreendidos.

Ao menos seis zonas eleitorais publicaram portarias com a determinação. Em outros 19 municípios, a decisão já entrou em vigor.

Confira, a seguir, os locais com esta proibição: