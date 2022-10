Com ele, foram encontrados algumas porções de entorpecentes e ferramentas utilizadas para o furto

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam, na madrugada desta quarta-feira (26.10), um homem, de 32 anos, por furto, uso ilícito de drogas e desobediência, na região central de Sinop (480 km de Cuiabá).

Com o suspeito foram apreendidos, quatro pedaços de fios de cobre, um disjuntor, quatro pedras de substância análoga à pasta base e ferramentas utilizadas no crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados, via 190, após dois suspeitos serem flagrados furtando fios de energia de um imóvel na região central do município.

Assim que os militares chegaram no local da ocorrência, a dupla correu em direção oposta. Durante a fuga, um dos suspeitos caiu em uma poça de água na calçada, sendo detido em seguida.

Os militares mantém diligências em buscas do segundo suspeito. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.