Um homem de 57 anos foi preso em flagrante após estuprar um rapaz, que também tem síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, na zona rural de Cuiabá. Apesar de ter 25 anos, a vítima se comporta como um garoto de 10.



O pai da vítima e o criminoso eram amigos há anos e se consideravam compadres. Por conta da proximidade e relação de confiança, o homem se aproveitou dos momentos que passava com o jovem para estuprá-lo. O homem soube que seu filho era estuprado após receber um vídeo no WhatsApp.

Na ocasião, o acusado estava na casa do homem e quando o pai foi questionar o que ele estaria fazendo com a vítima, o criminoso se alterou. Quando o pai disse que iria acionar a Polícia Militar, o criminoso pegou o capacete da moto, agrediu o homem e fugiu.

Com dente quebrado e corte perto da sobrancelha, o pai acionou a PM e uma viatura foi até a casa do estuprador. O criminoso foi preso em flagrante pela PM e encaminhado para delegacia. Ele passou por audiência de custódia e teve prisão mantida.