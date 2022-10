Trinta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (27.10), no município de Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá), durante averiguação de uma denúncia anônima.

Um jovem de 19 anos, que transportava o carregamento dentro de um ônibus intermunicipal, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais civis de Itaúba receberam informações sobre uma pessoa que estaria na região, com uma carga de entorpecentes que seria levada para a região norte do país.

Com base na denúncia os investigadores passaram a diligenciar, e conseguiram abordar o suspeito que viaja em um ônibus com os 35 tijolos de maconha escondidos nas malas. Conforme apurado o suspeito embarcou com a droga em Cuiabá, e a passagem estava com destino à cidade de Santarém, no Estado do Pará.

Diante do flagrante, o traficante foi conduzido até a Delegacia de Itaúba, interrogado e autuado por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado á disposição da Justiça.