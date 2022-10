Um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais E.J.F.S, foi preso pela na tarde desta quinta-feira (27), no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande, em uma ação policial contra uma quadrilha de roubo de caminhões. Três bandidos conseguiram fugir.

Os suspeitos, incluindo o homem capturado, receberam a equipe da Força Tática a tiros. Eles estavam escondidos em uma região de mata. A polícia chegou até o local após receber uma denúncia em um grupo de WhatsApp que um caminhão havia sido roubado durante a madrugada de quinta em Poconé. O motorista do veículo foi sequestrado, mas não foi localizado.

O cavalo do caminhão foi localizado à tarde desmontado em uma mata às margens da BR-070. Ainda no local, havia um Gol, porém sem ninguém dentro do carro. Enquanto os policiais revistavam uma casa na tentativa de achar o dono do caminhão, os bandidos chegaram numa Amarok atirando contra os agentes.

Os policiais revidaram. Três criminosos fugiram e o dono da Amarok foi preso e o veículo apreendido. A polícia confiscou ainda dois módulos, mais ferramentos, um cilindro de gás e um kit completo de maçarico. Os 3 fugitivos não foram localizaodos até a publicação desta matéria.