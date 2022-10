Um acidente foi registrado hoje à tarde na MT-242, entre Sorriso e Nova Ubiratã, próximo à comunidade do Caravagio. O motorista perdeu o controle da direção e capotou a Toyota Hilux, às margens da rodovia.

O homem contou que trafegava na MT, quando o pneu do veículo estouro, o que fez com que perdesse o controle da direção e ocorresse o capotamento. Ele estava sozinho e não ficou ferido. A concessionária Intervias foi acionada para o acidente, mas o motorista recusou atendimento. O veículo será removido do local pelo proprietário.