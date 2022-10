Uma jovem de 18 anos, presa por porte ilegal de arma de fogo em Lucas do Rio Verde, confessou durante a abordagem ter arrancado o coração de um membro de uma facção rival. Conforme o boletim de ocorrência, a prisão foi realizada durante uma festa realizada no Bairro Serrado, por volta das 10h20. Segundo a denúncia, haveria pessoas armadas no local.

Quando os policiais se aproximaram, um rapaz saiu correndo com a mão na cintura e entrou em uma residência. Com a jovem, por sua vez, foi encontrada uma arma calibre 38 com 12 munições intactas. Ela alegou usar a arma para se defender, pois tinha “desacertos no mundo do crime”.

A jovem disse também já ter passagens criminais. Uma delas seria por um homicídio cometido em Rosário Oeste, onde alegou ter arrancado o coração do rival. O boletim de ocorrência, no entanto, não dá mais informações sobre este crime.

A outra passagem seria uma tentativa de homicídio após terem “mexido com a família dela”.

Com ela foi ainda encontrado um celular e uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de outra pessoa.

A jovem disse ter pego o documento por uma dívida de R$ 150 em drogas.

Ela foi autuada por apropriação indébita e porte de arma de fogo.