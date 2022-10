O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (30) na perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta, envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. O condutor da motocicleta foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil após receber atendimento médico.

O teste de alcoolemia acusou 0,37 MG/L. Apenas danos materiais foram registrados. Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do veículo, um homem de 56 anos, relatou que seguia na perimetral quando a motocicleta colidiu frontalmente com seu veículo, causando danos.

Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu o motociclista de 28 anos para atendimento médico, sendo liberado momentos após. Foi realizado o teste de alcoolemia no condutor do veículo, acusando 0,00 MG/L. Após o registro o condutor da motocicleta foi encaminhado para as devidas providências.