Foi registrado na noite de ontem, 30 de outubro, um acidente de trânsito na BR-163 em Lucas do Rio Verde, por volta das 22h30 nas proximidades do viaduto. Conforme noticiado pelo CenárioMT, a vítima, uma mulher que seguia pela rodovia, sentido Sorriso, perdeu o controle ao passar por um quebra-molas, caindo em uma vala de escoamento de águas da chuva, localizada entre a rodovia federal e a Avenida da Produção, ela estava em uma picape GM Silverado.

Segundo informações repassadas pela Concessionária Rota do Oeste, ao chegar no local constataram o óbito da mulher. Outro ocupante do veículo assinou o termo de recusa de encaminhamento médico.