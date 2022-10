O Corpo de Bombeiros encaminhou no início da tarde desta segunda-feira (31) um homem para o Hospital Regional com ferimentos leves. Ele era o condutor de um veículo, modelo não informado, e teria capotado.

O acidente ocorreu na Estrada Cláudia aos fundos do bairro Califórnia em Sinop. De acordo com informações, o motorista teria perdido o controle e capotado diversas até parar na lateral da pista e com as rodas para cima.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porque, a princípio, teriam recebido informações que havia várias vítimas, mas chegando ao local apenas tinha o motorista. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de acidente e relatar as reais causas do acidente.