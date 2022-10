Emissão estará suspensa entre os dias 1º e 11 de novembro em razão da falta do papel moeda com as alterações do novo modelo da PID, que é fornecido pela Secretaria Nacional de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) informa que a emissão da Permissão Internacional para Dirigir (PID) estará suspensa, temporariamente, entre os dias 1º e 11 de novembro, em razão da falta do papel moeda com as alterações do novo modelo da PID, que é fornecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Com isso, o Detran-MT ficará impossibilitado de fazer a impressão do documento, sendo a reposição do material prevista para a partir do dia 10 de novembro. Mais informações: (65) 3615-4800 - Disque Detran

