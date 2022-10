Motoqueiro morreu na hora. Esposa dele precisou ser socorrida pelo Samu.

O motociclista Charles Adriano Vasque da Silva, de 47 anos, morreu e sua esposa ficou com uma fratura exposta após uma colisão frontal, entre a moto Honda Pop 100, em que estavam, e uma caminhonete Toyota Hilux, que vinha na direção contrária. O caso aconteceu na tarde desse domingo (30), na zona rural de Juara.

Não está claro como aconteceu o acidente, mas Charles morreu ainda no local. Sua esposa quebrou a perna e estava com o ferimento exposto. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para o Hospital Municipal.

Durante o trajeto ao hospital a mulher perguntou pela filha de quatro anos que também estaria na motocicleta. Os policiais que atenderam a ocorrência chegaram a começar as buscas nas imediações do local do acidente, mas logo em seguida ficaram sabendo que na verdade a criança estava em segurança com o patrão da vítima fatal.

O corpo de Charles Adriano Vasque da Silva foi levado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil investiga o caso.