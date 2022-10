O corpo de um homem foi localizado parcialmente enterrado em Colíder, na manhã desta segunda-feira (31). A polícia recebeu uma ligação anônima informando que havia um braço humano desenterrado nas proximidades do Carapá, próximo da Cerâmica Nortão.

Os policiais foram até o local e constataram a veracidade do fato. O braço, aparentemente de uma pessoa do sexo masculino, com algumas tatuagens, é a única parte desenterrada.

O local foi isolado e a Politec foi acionada.