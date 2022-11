Com profundo pesar a Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop-MT comunica o falecimento do seu Bispo Emérito Dom Gentil Delazari, ocorrido às 21h15min desta segunda-feira, 31 de outubro de 2022, no Hospital Santo Antônio, onde se encontrava internado.



A Diocese de Sinop-MT agradece a Deus por todo o trabalho, dedicação e entrega generosa deste Servo de Deus e Missionário, que apascentou por 21 anos nossa Igreja Diocesana, e por seis anos permaneceu conosco como Bispo Emérito. O seu ministério episcopal foi caracterizado pelo Anúncio incansável do Evangelho, tornando Cristo mais conhecido e amado, conforme seu lema episcopal: "Preparai os Caminhos do Senhor" (Cf. Mt 3,3).

O velório será na Catedral Sagrado Coração de Jesus, com início às 05h. Às 10h haverá uma Santa Missa, eà s 17h será celebrada a Missa de Exéquias, seguida do sepultamento na Cripta da Catedral.