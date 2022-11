O golpe de estelionato foi praticado contra uma loja comercial da cidade

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste prenderam em flagrante, no fim de semana, uma jovem de 19 anos por golpe de estelionato praticado contra uma loja comercial da cidade.

No sábado, a equipe da delegacia especializada recebeu uma denúncia sobre um golpe do Pix falso. Os policiais foram ao endereço informado para checar as informações, no bairro Jardim Primavera I, onde a suspeita havia solicitado um pedido de açaí de uma sorveteria da cidade. Como pagamento, ela apresentou um comprovante falso de transferência via Pix.

Diante da comprovação do crime, a mulher de 19 anos foi encaminhada à central de plantão e autuada em flagrante por estelionato.

A Derf de Primavera do Leste investiga outros possíveis golpes que a suspeita possa ter praticado na cidade.