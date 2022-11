O bloqueio na BR-163 em Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum e outros municípios do Nortão, que completou 24 horas, provocou o cancelamento da viagem de vários passageiros de ônibus e a paralisação dos terminais. O protesto, que vem ganhando mais adesões em algumas cidades, é contra o resultado da eleição do presidente Lula (PT).

Linhas com destino Cuiabá, Sinop, Guarantã, Alta Floresta, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde foram afetadas. A orientação para os viajantes com passagens compradas é de que se dirijam à estação para averiguarem qual a situação no momento do ônibus.

Conforme Só Notícias já informou, nos trechos bloqueados foram atravessados veículos para impedir a passagem de carretas, caminhões e automóveis. Em Sinop, no viaduto de acesso ao centro, foram colocados pneus e ateado fogo e algumas toras. A mesma manifestação persiste em diversos trechos ao longa da rodovia federal.

O manifesto é pacífico e não há registro de incidentes até o momento. Alguns trechos só passam ambulâncias e cargas perecíveis e vivas. Não há prazo para o tráfego ser normalizado.