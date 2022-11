A prefeita de Carlinda, Carmelinda Coelho (União), confirmou, nesta terça-feira (1), que vai renunciar ao cargo de gestora municipal. Ela vai abdicar do cargo por não aceitar a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições presidenciais. Ela relatou ao Jornal A Gazeta que não compactua com a ideologia do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Vou renunciar ao meu cargo, sim. Já pedi para os meus secretários organizarem todas as pastas, deixar tudo certo. Eu não compactuo com a ideologia que o presidente eleito tem. Por eu ser uma pessoa que falo o que penso e por estar ainda em um país democrático, ainda democrático. Diante do meu perfil, do jeito que eu sou, se eu continuar, irei prejudicar a minha família e os meus amigos”, disse a prefeita ao Gazeta Digital.

Com a saída de Carmelinda, o vice-prefeito da cidade, Pastor Fernando de Oliveira Ribeiro irá assumir ao cargo.