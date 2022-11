Cerca de 100 pessoas invadiram a área de um loteamento da Construtora Ávida do Bairro São João Del Rey, em Cuiabá. Um representante da construtora registrou um boletim de ocorrência neste sábado (29) depois que o loteamento Bom Jesus destinado para construção dos condomínios de casas Spartha, Arkadia e Cretha, foi apossado por desconhecidos.

De acordo com informações da Polícia Civil, o comunicante tomou conhecimento através do vizinho desse loteamento, informando que as pessoas teriam entrado na área. No empreendimento, o representante conversou com um homem que disse que, se a área tivesse matrícula, sairiam do local.

A localidade está devidamente registrada e licenciados pela Prefeitura de Cuiabá e órgãos competentes em nome da construtora. Momentos depois, foi providenciado a matrícula para o invasor, porém não houve recuo.

Além da área particular também está sendo invadida uma área de preservação permanente ambiental, o qual os invasores continuam a invasão. Diante dos fatos, o caso foi registrado como esbulho possessório e segue em processo reintegração de posse.