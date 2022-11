Três pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e 10 armas foram apreendidas pela Polícia Civil, em Juara, nesta terça-feira (01.11), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram deferidas pelo juízo da 3a Vara Criminal de Juara, com base em representação da Polícia Civil no inquérito que investiga um homicídio ocorrido no município, na primeira quinzena de outubro.

Em um dos locais alvos das buscas, no Distrito de Paranorte, os policiais civis, com apoio da equipe da PM local, apreenderam cinco espingardas de diferentes calibres e três revólveres, além de munições. Dois irmãos foram presos em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições.

Em outro endereço, na zona rural, os policiais civis de Juara apreenderam mais armas e munições.

O inquérito instaurado pela Delegacia de Juara investiga o homicídio que vitimou Paraíso Pereira da Silva, de 54 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 15 de outubro, às margens da MT-325, no sentido para a localidade de Tapaiúna, e apresentava diversos ferimentos provocados por arma de fogo.

A esposa da vítima relatou que o marido saiu da fazenda para ir a um bar e levou consigo dinheiro e uma arma, itens que não foram encontrados. Apenas a motocicleta da vítima estava ao lado do corpo.