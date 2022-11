Caminhoneiros estão fechando rodovias desde a noite de domingo, após a vitória do ex-presidente Lula

Empresários e comerciantes de diversos municípios de Mato Grosso resolveram aderir às manifestações contra a eleição do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) e fecharam as portas de seus estabelecimentos. Eles se negam a aceitar o retorno do petista.

Os movimentos ocorreram em cidades como Alta Floresta, Carlinda, Paranaíta, Juína, Tangará da Serra e Sinop. Em Cuiabá, lojas localizadas na Avenida XV de Novembro e no Centro foram fechadas na tarde desta terça-feira (1º). Vídeos que circulam na internet mostram os estabelecimentos de portas fechadas.

Entre as lojas, destaca-se Realmat, JR Tecidos, Lojas Avenida, Dismat e Multhifer. Nestes locais, apenas os clientes que estavam com horários agendados foram atendidos. Procurada, a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC) informou que, até o momento, nada foi repassado ao órgão.

Em Sinop, empresas de diversos segmentos, também aderiram à campanha, fecharam seus estabelecimentos e foram até a BR-163, onde estão centenas de pessoas. Algumas empresas postaram nas redes sociais que os fechamentos acontecem nesta terça e vão até a quinta-feira (3), após o feriado de Finados. Na “capital do Nortão”, Bolsonaro venceu no primeiro turno e, no último domingo, fez 74% dos votos. No Estado, venceu com 65%.

Manifestação

As manifestações tiveram início na noite de domingo (30), após as apurações da eleição, que deu a vitória ao ex-presidente. As interdições estão sendo feitas com queima de pneus, areia na pista e veículos. Até o momento, 32 trechos estão interditados no estado.

Veja abaixo outras rodovias que estão com bloqueios:

RONDONÓPOLIS - km 119 da BR163 - bloqueado total sentido SUL e NORTE. Liberado: veículos com carga viva, ambulâncias, ônibus e veículos de passeio.

JACIARA - km 275 da BR-364, bloqueado sentido norte. Liberado: veículos com carga viva, ambulâncias, ônibus e veículos de passeio.

CUIABÁ - km 393 e km 395 da BR364, bloqueados os sentidos SUL e NORTE. Liberado: veículos com carga viva, ambulâncias, ônibus e veículos de passeio.

RODOVIA DOS IMIGRANTES – TREVO DO LAGARTO - km 524 da BR070, bloqueado

sentido NORTE, SUL e sentido. Liberado: veículo de passeio, cargas viva, perecíveis e ambulâncias.

NOBRES - km 557 da BR-364, bloqueado sentido norte. Liberado: veículo de passeio, cargas perecíveis e ambulâncias.

NOVA MUTUM - km 594 da BR163, bloqueado sentido SUL e NORTEs. Liberado: ambulâncias e ônibus.

NOVA MUTUM - km 601 da BR163, bloqueado sentido SUL e NORTE. Liberado: veículo de passeio, cargas perecíveis e ambulâncias.

LUCAS DO RIO VERDE - km 691 da BR163, bloqueado sentido NORTE e SUL. Liberado: veículo de passeio, cargas perecíveis e ambulâncias.

SORRISO - km 746 da BR163, bloqueado sentido NORTE e SUL. Liberado: ambulâncias.

SINOP - km 835 da BR163, bloqueado sentido NORTE e SUL e vias marginais. Liberado: veículos com carga perecíveis e ambulâncias.