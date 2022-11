Dois homens morreram e duas mulheres ficaram feridas em um acidente envolvendo um Fiat Uno e um Polo, na noite de terça-feira (1), na BR-364, em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá). Segundo informações do site Agora MT, o condutor do Uno estava indo sentido a Pedra Preta quando ao tentar ultrapassar uma carreta acabou colidindo frontalmente contra o veículo Polo.

O impacto da colisão fez com que os condutores dos veículos morressem ainda no local. Duas mulheres que estavam no Polo ficaram feridas e foram socorridas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional. O estado de saúde de ambas não foi divulgado.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação dos corpos que foram posteriormente encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).