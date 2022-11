Policiais militares do 11º Batalhão realizaram a prisão de um homem 52 anos, por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, em Sinop, na segunda-feira (31.10). O suspeito teria ameaçado uma mulher, com quem mantinha um relacionamento, com um rifle de calibre .22. No local, também foram apreendidas 771 munições para o armamento.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 11º BPM foi acionada, por volta de 19h40, para verificar uma situação de lesão corporal, no bairro Residencial Acácias. No local, foi mantido contato com a vítima, de 19 anos. Ela informou que mantinha um relacionamento com o suspeito há cerca de um mês e que era constantemente agredida.

A jovem informou ainda que, somente na segunda-feira (31), havia sido agredida duas vezes pelo criminoso, mas durante a noite conseguiu sair da casa e pedir ajuda para os vizinhos, que acionaram a PM.

A vítima também relatou ter sido ameaçada com uma arma de fogo, que o agressor deixava dentro da casa. Em seguida, autorizou os policiais militares a realizarem buscas, sendo localizado um rifle calibre .22 ao lado de 771 munições, guardadas em vários pacotes.

Diante da situação, os policiais militares iniciaram diligências em busca do agressor, que teria fugido do local em uma caminhonete. Foi solicitado apoio de outras equipes, que prontamente localizaram o suspeito, que não apresentou resistência e confirmou os fatos denunciados.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Sinop, junto com a arma e munições apreendidas, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.