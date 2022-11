Um grave acidente, ocorrido por volta das 03h30 desta quarta-feira, dia 02 de novembro, na MT 338, proximidades do Distrito Novo Paraná, em Porto dos Gaúchos, deixou o motorista Sérgio gravemente ferido, com fraturas de fêmur.

De acordo com informações repassadas ao Show de Notícias, caminhonete Hilux, placas QBX6F45, de propriedade da Funerária Bom Jesus, voltava de Cuiabá, onde foi buscar o corpo de uma pessoa de Novo Horizonte do Norte que morreu na capital do estado.

Conforme consta no Boletim de Ocorrências, na altura do KM 10, entre Novo paraná e Porto dos Gaúchos, o motorista Sérgio Renê Barbosa da Silva, 46 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da estrada e capotou.

Sergio foi socorrido pelo SAMU de Porto dos Gaúchos, trazido para Juara e deverá ser levado para Cuiabá, para procedimento cirúrgico, uma vez que foram duas fraturas de fêmur, e essa cirurgia não pode ser realizada em Juara.

O veículo tem seguro e o corpo da pessoa que vinha de Cuiabá, já está sendo velado e será sepultado hoje em Novo Horizonte do Norte.

Ainda não temos informações a respeito do translado de Sérgio para a capital do estado.