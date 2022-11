A MT-320 continua com um ponto de manifesto em Colíder, próximo ao trevo, sentido Nova Santa Helena. Nesta quinta-feira, após o apelo em vídeo do presidente Jair Bolsonaro para que os manifestantes encerrem os bloqueios nas rodovias federais e estaduais, o tráfego em Colíder está sendo realizado no sistema “Pare e Siga”.

Ou seja, o tráfego está fluindo, embora mais lentamente, mas os manifestantes continuam seu protesto após o resultado da eleição que elegeu o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Em todo o país, os manifestos continuam a ser realizados.