Militares foram acionados para atender ocorrência de roubo a veículo, no entanto, durante a busca, identificaram outro carro capotado em uma valeta com a carga furtada

Policiais militares do 11º BPM recuperaram, na tarde desta quarta-feira (02.10), 78 galões de defensivos agrícolas, que haviam sido furtados de uma propriedade rural do município de Sinop (480 km de Cuiabá). Durante a ação, os militares identificaram um veículo Fiat Toro capotado na rodovia, com a carga avaliada acima de R$ 170 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados para se deslocarem até uma propriedade rural, após a vítima relatar que foi rendida por uma quadrilha armada. Os suspeitos fugiram do local, levando um veículo Chevrolet Prisma e duas armas de fogo de cano longo, calibre 38.

Durante varredura na região, em buscas dos suspeitos do roubo, os militares identificaram um veículo modelo Fiat Toro capotado em uma valeta na Estrada Ângela, que estava carregado com diversos galões de defensivos agrícolas. A carga se espalhou pela via e acostamento.

Os militares identificaram que o rastro do veículo levava a outra propriedade rural. Os militares, então, foram até à sede e questionaram os caseiros da fazenda. Eles afirmaram que os produtos haviam sido furtados do armazém.

O proprietário do Chevrolet Prisma afirmou ter imagens das câmeras de segurança e identificou dois suspeitos do roubo em uma motocicleta, momentos antes do crime, trafegando entre as fazendas por diversas vezes.

Os materiais apreendidos e o veículo foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer. Os militares mantêm diligências em busca dos suspeitos pelos crimes de roubo e furto.