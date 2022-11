Um homem, de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na manhã desta quinta-feira (03.11), após agredir e ameaçar sua convivente, em Guarantã do Norte. Na ação, a PM apreendeu duas espingardas e uma pistola artesanal.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 05h, a equipe da 13º Companhia de PM foi acionada pela vítima, de 21 anos, que informou, via 190, ter sido ameaçada e agredida pelo marido após uma discussão em sua residência.

No local, a mulher confirmou os fatos e disse que, depois de uma discussão, o marido a teria empurrado contra a parede. A vítima relatou ainda que, após este ato, o agressor retirou suas armas de um guarda roupas e fez ameaças de morte contra ela.

O suspeito foi encontrado ainda na residência e, ao ser questionado, confirmou ter agredido a esposa. Sobre as armas de fogo, disse que teria enterrado o armamento no quintal de seu vizinho, após descobrir que a vítima acionou a PM.

Os policiais militares se encaminharam até o local informado e desenterraram três armas de fogo, sendo uma espingarda calibre .36, uma espingarda calibre .28 e uma pistola, fabricada artesanalmente, de calibre .22.

Diante da situação de flagrante, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Guarantã do Norte, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.