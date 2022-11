Serão construídos 730 quilômetros de trilhos, em dois ramais, um ligando Rondonópolis até Cuiabá e outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde

O Governo de Mato Grosso e a empresa Rumo Logística realizam na segunda-feira (07.11) a cerimônia que vai marcar o início das obras da 1ª Ferrovia Estadual do Brasil, em Rondonópolis.

O evento será realizado no Terminal Ferroviário de Rondonópolis, às 8 horas, com a participação do governador Mauro Mendes, representantes da Rumo, senadores, deputados estaduais e federais, secretários de Estado, prefeitos e outras autoridades.

Serão construídos 730 quilômetros de trilhos, em dois ramais, um ligando Rondonópolis até Cuiabá e outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Está previsto um investimento de R$ 11,2 bilhões na ferrovia, recursos totalmente privados, com a geração de 235 mil empregos diretos e indiretos, impactando 27 municípios na margem do traçado previsto.

A construção da Ferrovia, só foi possível pela inovação na legislação, que teve a atuação do Governo do Estado e Assembleia Legislativa, com a aprovação de uma Lei Estadual.