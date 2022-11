A Força de Choque da Polícia Rodoviária Federal dispersou alguns manifestantes, esta manhã, que estavam obstruindo a rodovia na BR-163 em Guarantã do Norte. Ao Só Notícias, o inspetor da 6ª delegacia da PRF, Felipe Dias Mesquita, afirmou que os manifestantes não acataram ordens das equipes.

“A Força de Choque dá uma ordem para dispersar, uma vez não cumprido só resta uma alternativa, a atuação da equipe para desobstrução da rodovia. A ordem foi alta e clara, desobstrua a rodovia e desocupe às margens da faixa de domínio. Não foi cumprido, a Força de Choque teve que atuar”, explicou.

De acordo com Mesquita, foram utilizadas algumas tecnologias de dispersão, como lançador de munição de gás lacrimogênio, granadas explosivas e fumigenas de gás lacrimogênio, de luz e som e disparo de munição apropriada para controle de distúrbio.

Segundo a PRF, ontem, também foi utilizado em Nova Mutum algumas técnicas de dispersão dos manifestantes. Conforme Só Notícias já informou, as manifestações prosseguem às margens da rodovia em vários trechos da BR-163, incluindo Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Os apoiadores do presidente Bolsonaro protestam desde domingo contra a eleição do presidente Lula.

Centenas de pessoas seguem às margens da 163 em Sinop, Sorriso, Lucas, Nova Mutum, Nobres, Rondonópolis e demais cidades protestando pacificamente. Há bloqueios na BR-158 em Confresa, na região Araguaia, e na 174 em Comodoro na região Oeste, o bloqueio é parcial de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.