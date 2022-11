Um homem, que não teve seu nome divulgado, ficou ferido após perder o controle de uma carreta e tombar as às margens da BR-163 em Vera (458 km ao Norte). O veículo, que estava carregado de gordura animal, foi tomado pelo fogo.

Segundo informações da imprensa local, o motorista perdeu o controle em uma curva, o veículo tombou e o carregamento ficou espalhado pela pista. O homem ficou preso às ferragens, sendo retirado pelas equipes responsáveis pela rodovia. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional Jorge de Abreu. Seu estado de saúde atual não foi divulgado.

A parte traseira do veículo foi tomada pelo fogo. Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu as chamas, a rodovia precisou ser interditada para trabalho das autoridades. As causas do acidente serão investigadas.