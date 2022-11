A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) publicou o edital da licitação para contratar a empresa, que vai executar as obras de duplicação da MT-140, em Sinop. Será duplicado um trecho de sete quilômetros da travessia urbana da rodovia, na saída para Santa Carmem.

O investimento previsto pelo Governo de Mato Grosso é de R$ 31.453.482,42, para a realização desta obra. A licitação será realizada na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em lote único, e com o critério de escolha pelo menor preço.

A duplicação deste trecho da rodovia atende ao crescimento urbano da maior cidade do Norte de Mato Grosso. Nos últimos anos, o entorno da MT-140 vem recebendo novos condomínios e residenciais, aumentando as demandas do trânsito local.

“Sinop é uma cidade polo e o Governo do Estado realiza investimentos para melhorar a qualidade de vida da população. Esta duplicação irá melhorar o trânsito, evitar acidentes e garantir melhor qualidade de vida para todos os cidadãos”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

O trecho a ser duplicado terá calçadas dos dois lados, canteiro central e ciclofaixa. A abertura das propostas será no dia 29 de novembro, às 09h, na sede da Sinfra-MT. Todas as informações sobre a licitação podem ser consultadas no site da Secretaria.

100º RDC

Com o lançamento do edital para as obras na MT-140, a Sinfra-MT chega à marca de 100 licitações por Regime Diferenciado de Contratação publicadas em 2022, um recorde da Secretaria. É quase o dobro dos 52 RDCs lançados em 2021, antigo recorde da pasta.

Outras licitações em andamento na Sinfra são: para construção de uma ponte sobre o Rio Von Den Steinen, na MT-140/324, em Nova Ubiratã, um investimento de R$ 3,9 milhões; e para melhoria funcional de 99,7 km da MT-020, em Paranatinga.