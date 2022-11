Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Colíder (MT), recebendo 80,52% do total. Com o descontentamento com o resultado da eleição no segundo turno, os protestos tem ocorrido desde a última segunda-feira.

Ontem, cerca de 80% dos comerciantes e empresários fecharam suas portas ao meio-dia, em uma “manifestação democrática”. Um grupo de empresários de Colíder se mobilizou para realização desse novo manifesto. Às 15h, foi realizado um encontro geral na frente do Tiro de Guerra, onde foi entoado o hino nacional.

Neste sábado, a ação se repetirá, com fechamento do comércio ao meio-dia e encontro no Tiro de Guerra às 15h. “Por um Brasil melhor, feche o comércio, chame os funcionários e venha se manifestar”, pontuam no chamamento para o manifesto pacífico.

A convocação do movimento não é assinada por nenhuma instituição ou empresário, por temerem represálias.