O acidente envolvendo um veículo Toyota Etios e três carretas Man branca, Scania marro e Volvo branca ocorreu há pouco, na rodovia federal entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Equipes de resgate, da concessionária que administra a rodovia, constataram o óbito de um dos ocupantes do carro, que ficou preso às ferragens.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada. Ha poucas informações do acidente, pois no local não a sinal de telefonia celular, outras três vítimas, que estavam no mesmo veículo, receberam os primeiros atendimentos e serão encaminhados para o Hospital São Lucas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

O condutor da carreta recusou atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou o bloqueio temporário da via para avaliar as causas do incidente.