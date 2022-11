A Polícia Militar foi acionada, mas os invadores não deixaram o local

A Fazenda Monte Sião, localizada em Sinop, foi invadida por um grupo de posseiros na manhã deste sábado (5). Também conhecida como Fazenda Aeroporto, a propriedade está situada nas proximidades da rodovia estadual MT-222 a 20 quilômetros do centro da cidade.

De acordo com as informações do site GC Notícias, os invasores instalaram cercas em uma área de aproximadamente 20 hectares após começarem a invasão na noite desta sexta-feira (4). A área já pertenceu à empresa Sinop Agroquímica, uma antiga usina de etanol que teve a falência decretada.

As terras foram leiloadas e arrematadas por um grupo de investidores, e desde então é utilizada para cultivo de soja. A Polícia Militar foi acionada, mas invasores permanecem no local. De acordo com as informações da imprensa local, os responsáveis pela ocupação conhecidos na região por já ocuparem uma propriedade vizinha da comunidade São José.

A Fazenda Monte Sião tem mais de 4 mil hectares de área, sendo uma das terras agricultáveis mais bem localizadas de Mato Grosso, a menos de 5 minutos do centro de Sinop. Em 2019 a fazenda foi colocada à venda em leilão pelo lance mínimo de R$ 214 milhões.