Um homem que se passava por Policial Civil acabou sendo preso, nesta quinta-feira (03), no município de Sorriso. O suspeito é acusado pelos crimes de extorsão. Segundo as informações coletadas, o homem fazia cobranças de dívidas oriundas de troca de cheques, com emprego de violência e com grave ameaça.

Ele também se passava por Policial Civil, e compartilhava fotos usando um distintivo, e uniformes semelhantes a Civil. Também foi informado que o homem já teria sido preso em Cuiabá, utilizando uma camiseta da Polícia Judiciária Civil.

A investigação para chegar até o suspeito, se deu com uma denúncia de uma vítima, que é empresário no município de Sorriso, onde foi feito a articulação para que fosse efetuada a prisão em flagrante. A Delegacia apura o caso, mas acredita que diversas vítimas já tenham passado por esse suspeito.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.