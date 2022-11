Jaine Diniz Xavier, 20, foi assassinada pelo companheiro no final da noite de sábado (5), no Jardim Celeste, em Sinop. Vítima foi agredida com uma paulada na cabeça, e já no chão, recebeu vários golpes de faca.

Conforme as informações apuradas pelo , passava das 23h30 quando a equipe da PM foi acionada para uma tentativa de homicídio. Quando chegaram, flagraram a vítima no chão coberta por sangue. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve na cena e constatou a morte de Jaine ainda no local. Segundo uma testemunha, o crime aconteceu durante uma briga entre ela e o companheiro.

Foi narrado que Jaine pegou uma faca e foi para cima do homem. Ele reagiu e correu atrás dela com um pedaço de madeira. Ele desferiu um golpe na cabeça da vítima, que caiu.

Já no chão, ele tomou a faca da mulher e desferiu vários golpes contra ela. O suspeito do crime fugiu, bem como uma testemunha que o acompanhava. Vítima deixa uma filha pequena, que estava sob os cuidados da vizinha. Caso é investigado.