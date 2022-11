A Polícia Militar apreendeu diversas ferramentas como pés de cabras, furadeira, parafusadeira, serra circular, corda, aparelhos de rádio comunicação e mais, abandonados numa instituição financeira, que foi alvo de furto, hoje de madrugada, no bairro Sagrada Família, em Colíder.

Após denúncias de que um suspeito havia acessado a empresa, após abrir um buraco no forro, os militares realizaram buscas pela área, mas ninguém foi encontrado. Com a chegada do gerente, foi feita checagem no interior da empresa, conformando que haviam deixado o local, sem levar nada.

Aos fundos da agência, foi verificado que teriam quebrado uma das portas de acesso, indicando uma fuga. O caso passa a ser investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.