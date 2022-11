É com profundo pesar que a Polícia Rodoviária Federal informa a ocorrência de um acidente do tipo colisão lateral, seguida de capotamento envolvendo viatura da PRF do Choque Nacional (sem vítimas) e uma caminhonete Hilux, com duas vítimas, sendo uma delas fatal e outra em estado grave presa nas ferragens. O incidente ocorreu em Terra Nova do Norte/MT, no km 971 da BR 163, em 05/11/2022, às 15h.