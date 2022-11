Igor Gabriel Costa Macario, 20, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (7), no bairro Novos Campos, em Sorriso. Vítima tinha vários ferimentos de tiros no corpo. De acordo com as informações, passava da 00h30 quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Quando chegaram, encontraram a vítima caída na rua Passo Fundo. A morte foi confirmada no local.

Cena foi isolada para os trabalhos dos peritos e dos policiais civis. No local, foram apreendidos vários estojos de arma de fogo. Sabe-se que o corpo da vítima tinha várias perfurações, mas somente a perícia vai apontar a quantidade.

Segundo uma testemunha, vítima estava em uma motocicleta quando o assassino passou em um carro atirando. Caso foi registrado e está sob investigação da delegacia local.