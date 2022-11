Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissou na tarde desta segunda-feira (7) no Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop. A aeronave traz com policiais rodoviários federais para reforçar a segurança no Estado em meio às manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informações, são mais de 100 agentes. Eles devem se juntar a outros homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, que trabalham na vigília das rodovias federais e estaduais, respectivamente, a fim de evitar novos bloqueios.

A chegada dos agentes se dá 24 depois da reunião realizada na tarde de domingo (6), em Cuiabá, com participação do secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, e Carlos Paim e Alfredo Carrijo, representando o Ministério da Justiça.

A pasta chefiada pelo ministro Anderson Torres foi oficiada no sábado (5) à tarde pelo procurador-geral da República Augusto Aras para que reforçasse a segurança estadual. No documento, o PGR mencionou o baixo efetivo da PRF na região de Nova Mutum – composta por outros seis municípios – “com somente 54 policiais em campo e apenas quatro viaturas”.

Segundo informou a Rota do Oeste em seu último boletim, atualizado às 16h desta segunda, há 3 pontos interditados na BR-163 em Mato Grosso. Os veículos são “liberados e/ou bloqueados de acordo com a organização dos manifestantes”.

A PRF, por sua vez, informou que existem 3 pontos de bloqueios e 4 pontos de interdições nas rodovias federais do Estado de Mato Grosso. Contudo, não foi detalhado quais são as vias. A atualização foi feita no Twitter da autarquia, às 15h50 (de MT).

Pontos com manifestações informados pela Rota do Oeste

Nova Mutum – km 598 da BR-163

Lucas do Rio Verde – km 691 da BR-163

Sinop – km 834 da BR-163