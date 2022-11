Um homem ficou ferido, no final da tarde, na rua dos Narcisos, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. A vítima de 20 anos estava em uma motocicleta, que colidiu com uma caminhonete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem pilotava a moto, quando perdeu o controle e bateu de frente com o outro veículo. Os bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Ainda conforme a equipe de resgate, o motociclista se manteve orientada durante todo o atendimento.

Ele teve uma fratura fechada no membro inferior direito (tíbia e fíbula), um corte contuso no tornozelo e escoriações nos membros superiores. O motociclista foi encaminhado ao hospital São Lucas. O motorista da caminhonete não ficou ferido. As responsabilidades pela colisão ainda serão apuradas.