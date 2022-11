Décio Fin, 64, morreu após bater o caminhão que conduzia de frente a uma figueira, no final da tarde de segunda-feira (7), na Comunidade do Mangueiral I às margens do rio Manso, na região de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá). A vítima era de Campo Verde e estava levando mercadorias para um lote que comprou para passar finais de semana.



Segundo informações apuradas pelo gd, o acidente ocorreu por volta das 17h. O idoso estava indo levar ferramentas e uma carcaça para um lote que comprou, quando descendo a ribanceira, pinos da caçamba desprenderam e caíram dentro da cabine.



O motorista acabou perdendo o controle batendo em uma figueira. Com o impacto Décio acabou morrendo esmagado. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo.



Décio era morador de Campo Verde (131 km ao sul de Cuiabá) e há 8 meses tinha comprado um lote às margens do rio Manso para lazer da família. No momento do acidente ele estava levando ferramentas para usar na reforma do local.