A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (07.11), um suspeito do homicídio de Robson Barbosa de Souza, de 34 anos, no município de Nova Santa Helena (599 km de Cuiabá). A vítima foi golpeada com um canivete na região do peito, não resistiu ao ferimento e morreu em uma unidade de saúde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados, após Robson entrar em uma academia, correndo e pedindo por socorro, relatando que havia sido esfaqueado em um bar, na região.

As testemunhas chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que levou a vítima até uma unidade de saúde no município. Neste momento, os policiais receberam informações de que o suspeito estaria de boné vermelho e com uma camiseta de time.

Diante das características, os policiais identificaram o homem em um outro bar. O suspeito estava bastante exaltado e em visível estado de embriaguez.

Com o homem, os policiais encontraram um canivete com manchas de sangue. O suspeito, então, confessou autoria do crime e disse que teria se desentendido com a vítima.

Após sua prisão, os policiais se deslocaram até a unidade de saúde, quando foram informados pela equipe médica que Robson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito e o canivete foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.