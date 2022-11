Homem de 34 anos responde por uma tentativa de homicídio em Vila Rica e dois homicídios ocorridos na Bahia

Um homem procurado pela Justiça dos estados de Mato Grosso e Bahia teve os mandados de prisão cumpridos nesta terça-feira (08.11), em Goiânia, durante ação integrada da Polícia Civil mato-grossense e PM de Goiás.

I.M.P, de 34 anos, é acusado de tentativa de homicídio contra um jornalista em de Vila Rica, na região nordeste de Mato Grosso e de dois homídios na cidade de Cotegipe, no interior da Bahia. Contra ele havia dois mandados de prisão expedido pela Justiça dos dois estados onde ocorreram os crimes.

Após atuação do Núcleo Regional de Inteligência da Regional de Confresa e apoio do Grupo Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar de Goiás, foi possível a localização e prisão do investigado.

Os crimes

Investigações da Delegacia da Polícia Civil de Vila Rica apontaram que I.M.P. foi o autor da tentativa de homicídio contra um empresário de comunicação do município, ocorrida em junho deste ano. A vítima e o autor estavam jogando sinuca, em um bar da cidade, quando ambos tiveram um desentendimento. O investigado saiu do local e retornou armado e atirou cinco vezes contra o comunicador. Desde o crime, ele estava foragido da justiça mato-grossense.

Outro crime pelo qual o foragido responde teve como vítimas dois músicos da cidade de Cotegipe, no interior baiano. O crime ocorreu em 2018 e teria sido motivado por ciúmes de uma ex-namorada. Desde então, o criminoso estava foragido.

Após cinco meses de investigações, desde a tentativa de homicídio ocorrida em Vila Rica, a Polícia Civil de Mato Grosso vinha investigando o paradeiro do criminoso por meio do Núcleo de Inteligência da Regional.

A prisão do foragido faz parte da Operação Amón, deflagrada pela Polícia Civil para dar cumprimento a mandados judiciais. O nome Amón é de origem grega e quer dizer oculto ou escondido.