Um homem de 52 anos foi preso nesta segunda-feira (7) em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sob acusação de estar envolvido num acidente que matou a própria esposa, a mototaxista Katiane Rosa de Prociuncula, de 38 anos, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

Investigações da Polícia Civil teriam levantado evidências de que a morte de Katiane, tratada inicialmente como acidente, teria sido proposital, por parte do marido dela. Com isso, o suspeito teria fugido para Campo Grande, mas policiais de Rondonópolis fizeram contato com policiais do Estado vizinho e informaram sobre a possibilidade de fuga.

O suspeito foi preso nesta segunda-feira (7), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Universitário, em Campo Grande. Katiane morreu no dia 3 deste mês ao ser atropelada por um caminhão no Anel Viário, em Rondonópolis. Ele teve um braço arrancado com o forte impacto e morreu ainda no local, sem tempo de receber atendimento médico.

Ao ser detido em Campo Grande, o homem foi questionado sobre o acidente envolvendo a esposa, mas apresentou uma história controversa. Alegou que sequer estava em Rondonópolis no dia 3 de outubro quando a esposa morreu no acidente.

Alegou que estaria no Paraná a trabalho. Dentro da caminhonete dele, uma Amarok, estacionada na UPA onde foi detido, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 38 e 11 munições intactas, do mesmo calibre.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol).