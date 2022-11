Homem de 43 anos foi preso na manhã de terça-feira (8), após se recusar a pagar a conta de um motel, em Várzea Grande, que totalizou R$ 700. Antes disso, brigou com duas garotas de programa, que não receberam o pagamento pelo serviço. As profissionais cobraram R$ 4 mil cada uma.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o homem chegou no motel com as duas acompanhantes por volta das 23h. Já na manhã de terça, após o "momento", começou a confusão. Ao serem informadas pelo homem que não teria dinheiro para pagá-las, as duas partiram para cima dele.

Na ação, elas rasgaram documentos do cliente e entraram em luta corporal, ocasionando escoriações pelo corpo. O gerente do motel acionou a Polícia Militar, após o homem se negar a pagar as despesas do quarto, no valor de R$ 700.

O acusado, então, teve seu carro apreendido pelos agentes da Polícia Militar e encaminhado para o estacionamento da delegacia. Diante dos fatos, os 3 foram encaminhados para a central de flagrantes para registro de boletim de ocorrência.