O autor do homicídio de um idoso, ocorrido em outubro, no município de Cotriguaçu, na região noroeste do estado, foi preso nesta quarta-feira (09.11) pela Polícia Civil. A equipe da Delegacia de Cotriguaçu cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o investigado, de 30 anos, na residência dele, na comunidade Nova Esperança, na zona rural do município.

Questionado sobre a espingarda de calibre, utilizada no crime, ele informou aos policiais que não tinha arma de fogo. Os policiais perguntaram novamente e ele disse que a arma estava guardada na casa de seu pai.

A equipe policial se deslocou na mesma comunidade até a residência do pai do investigado, que levou os investigadores até o local onde estava escondida a arma, sem numeração. Também foram apreendidos cartuchos carregados artesanalmente intactos, pólvora, chumbo e uma caixa de espoleta, do mesmo calibre e artefatos encontrados na cena do crime

Homicídio

Na noite do dia 18 de outubro, José do Carmo de Oliveira, de 79 anos, jantava com sua família em casa, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo na mesa de refeição e na frente de familiares.

O filho da vítima informou aos policiais que estavam sentados, jantando, quando escutou um barulho de tiro vindo do quintal e ao olhar, já avistou o pai caído, com um ferimento no rosto,. O filho disse que procurou socorro com um vizinho e ao voltar à residência, o idoso estava agonizando e logo foi a óbito.

A investigação conduzida pelo delegado Mateus Reiners apurou que o autor do disparo teve uma discussão, semanas antes, com a vítima. Ambos eram vizinhos.

Em diligências na residência do suspeito, os policiais não encontraram ninguém no local. A porta da estava aberta e diante das suspeitas, a equipe entrou na casa e encontrou cartuchos de calibre 32, semelhantes aos encontrados no local do crime.

No decorrer do inquérito policial foram reunidas outras evidências que apontaram para a autoria do crime, sendo encaminhada representação à Justiça pela prisão preventiva do homem de 30 anos.