Criminosos tem 22 e 23 anos e com eles foi apreendido um revólver usado no roubo

Dois criminosos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (10.11), em Lucas do Rio Verde, momentos após assaltarem uma joalheria da cidade. Com a dupla, de 22 e 23 anos, os investigadores da Delegacia de Lucas do Rio Verde apreenderam uma arma utilizada no crime.

A equipe policial foi comunicada que dois suspeitos haviam invadido a joalheria e roubaram o local. Depois, fugiram em direção ao bairro Alvorada e o proprietário da loja chegou a correr atrás dos assaltantes, mas foi intimidado por eles. Os investigadores saíram em diligência e conseguiram localizar a casa onde a dupla se escondeu, um conjunto de quitinetes.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Lucas do Rio Verde e autuados em flagrante.