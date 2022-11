O juiz-diretor do Fórum de Apiacás, Lawrence Pereira Midon, prorrogou a suspensão do expediente presencial na unidade judicial pelo período de nove dias, de 10 a 18 de novembro, em razão de reforma no prédio da Comarca.

Com o funcionamento da unidade por meio de teletrabalho, de acordo com a Portaria 59/2022, os prazos processuais não vão ser suspensos justamente por a obra não causa impactos à acessibilidade do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu), Controle d Informação Administrativa (CIA), entre outros, nos quais tramitam todos os processos judiciais da Comarca.