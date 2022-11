Homem de 50 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (11), suspeito de tentar estuprar uma passageira, dentro de um ônibus de viagem, em Sorriso. Vítima gritou por socorro e o suspeito foi flagrado com o pênis para fora da calça.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, passava da 00h15 quando a polícia foi acionada. O crime aconteceu dentro da linha que fazia rota Juína – Sinop.

Motorista contou que testemunhas e vítimas o informaram sobre a tentativa de estupro. Ele retornou com o veículo para a rodoviária e acionou a polícia. No terminal, o suspeito passou a proferir ameaças de morte contra a vítima e as testemunhas.

À jovem vítima, ele ainda afirmava que ela era garota de programa. Bastante agressivo, a mulher fugiu da rodoviária com medo e não foi localizada. PM deu voz de prisão ao suspeito, com base nos relatos das testemunhas.

Uma delas contou que ouviu a vítima pedindo socorro dentro do ônibus, quando foi ver o que estava acontecendo, flagrou o suspeito com o pênis para fora da calça. Ele foi encaminhado à Polícia Civil e autuado por tentativa de estupro e ameaça.