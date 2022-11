Ianka Aparecida Santana, 26 anos, Paulo César Almeida dos Santos, 25, morreram após serem atingidos por uma Fiat Strada conduzida pelo policial civil João Ojeda de Almeida, 56, na MT-060, na Comunidade Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento. O servidor público conhecido como João do Pequizeiro estava sob efeito de bebida alcoólica.



O acidente aconteceu por volta das 19h desta quarta-feira (09). De acordo com a Polícia Militar, o casal estava em uma motocicleta Honda 150 Titan, sentido a Várzea Grande, quando teriam sido atingidos pela picape conduzida pelo policial e ocupada também por um primo de 55 anos.



Com o impacto violento, Ianka e Paulo César foram arremessados por vários metros. Quando os socorristas chegaram ao local, as vítimas já haviam falecido. O policial permaneceu no local, mas depois que os familiares das vítimas chegaram ele precisou ser retirado do local por risco de linchamento. Como se queixava de dores no peito, foi levado ao Pronto-Atendimento de Nossa Senhora do Livramento.



Segundo a PM, João apresentava sinais de embriaguez como olhos avermelhados, odor etílico e desequilíbrio. Depois que recebeu alta da unidade de saúde, foi encaminhado para delegacia, onde se recusou a passar pelo teste do bafômetro. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.



O caso é investigado pela Polícia Civil.